O médio espanhol José Corpas apontou com sucesso um penálti para os visitantes, aos 16 minutos, e o Almería, que contou com o jovem Samuel Costa a titular (foi substituído aos 87 minutos, enquanto o avançado Pedro Mendes foi suplente não utilizado), chegou ao intervalo em vantagem.

Álvaro Jiménez, também de penálti (78), ainda fez o golo do empate do Albacete (21.º classificado, com 10 pontos), mas Jorge Cuenca, aos 84, deu a vitória à formação de José Gomes, que soma 23 pontos em 12 jogos.