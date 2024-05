José Gomes feliz com conquista da Taça CAF pelo Zamalek

”, explicou o técnico, em declarações à Lusa.Segundo o treinador de 53 anos, que assinou pelo clube egípcio em fevereiro, também a envolvência dos adeptos, que vivem “com intensidade e paixão” pouco comuns a vida do clube, o marcou.”, conta.Assim,José Gomes começou a época 2023/24 no Desportivo de Chaves e chegou em fevereiro ao emblema egípcio, que segue em 13.º lugar no campeonato.No domingo, bateu em casa o Berkane, de Marrocos, na segunda mão da final, por 1-0, garantindo um 2-2 que lhes permitiu erguer o troféu, pela segunda vez na história do Zamalek, graças à regra dos golos marcados fora.