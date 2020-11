José Morais deixa Jeonbuk e quer treinar em Portugal

O antigo técnico-adjunto de José Mourinho sublinhou, à beira do final do contrato de dois anos com a equipa asiática, que não está “obcecado” com o regresso a Portugal, mas confessou acreditar que é algo que “mais tarde ou mais cedo” acabará por acontecer.





“Estamos no meio da temporada e eu desejo sucesso a todos os meus colegas treinadores. Depois, no início da próxima temporada, se eventualmente existir alguma oportunidade e abertura para que eu possa treinar em Portugal, sim, terei muito gosto e aproveitarei a oportunidade”, explicou o técnico, após conquistar o campeonato da Coreia do Sul, pela segunda vez consecutiva, e também a Taça daquele país.

O antigo técnico do Benfica B, Estoril Praia, Académico de Viseu e Santa Clara não revela, no entanto, qualquer tipo de mágoa por vir a desenvolver a sua carreira longe do país, pois entende que as oportunidades que foram surgindo assim o ditaram e reconhece que”.”, assegurou José Morais.Sobre o sucesso alcançado na Coreia do Sul, o técnico mostrou-se feliz “por vários motivos”, entre os quais a demonstração no estrangeiro da qualidade dos treinadores portugueses.”, explicou.E quanto a esse sucesso de tantos técnicos portugueses no estrangeiro, José Morais justificou-o com o facto de”, onde o que é feito em termos de metodologia “é muito evoluído” e a “forma exigente” com que é vivida o jogo no que diz respeito ao resultado “incute nos treinadores um espírito de incentivar a superação dos seus jogadores”.





Apoio da FPF e a "Champions" asiática







A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na pessoa do seu presidente, também tem um papel importante neste sucesso, garantiu José Morais, que, após a conquista do título, há uma semana, recebeu elogios públicos do próprio Fernando Gomes.”, elogiou José Morais.Mas a missão de José Morais no Jeonkub Motors, clube do grupo Hyundai, ainda não chegou ao fim e o próximo objetivo do técnico para acabar de cimentar essa boa imagem dos treinadores portugueses passa por conquistar a "Champions League" asiática, na qual soma apenas um ponto em dois jogos disputados no Grupo H.”, apontou o treinador.José Morais conquistou, no domingo, a primeira "dobradinha" da história do Jeonbuk, ao bater em casa o Ulsan, por 2-1, na segunda mão da final da Taça da Coreia do Sul, uma semana depois de ter arrebatado o campeonato com mais três pontos do que o mesmo rival, no que foi o quatro título consecutivo do clube e o sexto nos últimos sete anos.No seu currículo, o técnico luso também conta um título de campeão da Tunísia, arrebatado ao comando do Espérance de Tunis, na temporada 2008/09.José Morais, que coadjuvou José Mourinho no Inter Milão, Real Madrid e Chelsea, chegou ao emblema sul-coreano em novembro de 2018, depois de ter deixado os ucranianos do Karpaty Lviv.

Antes, comandou Benfica B, Estoril Praia, Académico de Viseu e Santa Clara, contando passagens por clubes de outros nove países (Alemanha, Suécia, Jordânia, Arábia Saudita, Tunísia, Turquia, Grécia, Inglaterra e Ucrânia) e pela seleção do Iémen.