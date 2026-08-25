José Mourinho afasta qualquer receção especial no regresso ao Santiago Bernabéu

“Não quero que o Bernabéu me receba de forma especial. Quero que recebam a equipa como a equipa deles, como a paixão deles. Sei que a última época não terminou bem e, a certa altura, pareceu que esse amor estava a passar por uma fase difícil", disse José Mourinho em conferência de imprensa, na capital espanhola.



O Real Madrid, que arrancou a Liga espanhola com uma vitória por 2-1 em Barcelona, sobre o Espanyol, recebe na quarta-feira a Real Sociedad, em jogo em atraso da primeira jornada, naquele que será o primeiro encontro oficial da temporada no seu estádio.



"Mais do que começar do zero, quero que as pessoas sintam o empenho da equipa. Isso é o mais importante. Eu não sou importante”, frisou o técnico de 63 anos.



Mourinho orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013, tendo conquistado um Liga espanhola e uma Taça do Rei, e está agora de regresso ao histórico emblema espanhol.



“Para mim, o plantel está completo, mas o mercado está aberto e nunca se sabe o que pode acontecer. Um jogador pode vir e dizer que quer sair, mas não vejo isso a acontecer. Na minha opinião, o plantel está completo. E, se algum jogador sair agora, não ficaria feliz”, referiu.



Questionado sobre possíveis complicações em conseguir encaixar Mbappé, Vinícius e Bellingham no mesmo ‘onze’, o treinador português lembrou que “difícil é não ter jogadores de topo” no plantel.



“O mais complicado é quando não se tem jogadores de alto nível ou quando se tem problemas com lesões ou suspensões e não se tem jogadores para manter o nível. Tive esse problema nos últimos anos porque não estive nas melhores equipas da Europa. Agora, já não vou ter esse problema”, confessou.



Na última temporada, José Mourinho comandou o Benfica, tendo levado os ‘encarnados’ ao terceiro lugar da I Liga, terminando a temporada sem qualquer título conquistado.



