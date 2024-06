José Mourinho assume compromisso com Fenerbahçe para dois anos e sem promessas

"A primeira pessoa que me contactou foi Mário Branco, que é o diretor desportivo do Fenerbahçe. Foi o meu primeiro contacto com o clube e foi o gatilho para a minha atenção, o meu interesse em ser treinador do Fenerbahçe", revelou o treinador, que estava sem clube desde janeiro, quando deixou os italianos da Roma.

Mourinho foi hoje apresentado numa longa conferência de imprensa, de quase duas horas e que levou o treinador de 61 anos a motivar alguns risos dos muitos jornalistas quando, já na parte final, falou da duração da conferência.

"Em 20 anos de futebol esta é a conferência de imprensa mais longa da minha carreira", disse o treinador.

Depois de assumir o vínculo por duas épocas, Mourinho admitiu ter tido contactos com Aziz Yildirim, o outro candidato à presidência do emblema de Istambul, mas que não pediu permissão a ninguém para assinar contrato, o que viria a fazer com o presidente em funções, que também concorre a um novo mandato.

"Sou o treinador do Fenerbahçe para os dois próximos anos, a resposta é sim [se trabalhará com Yildirim, caso seja eleito]. Assinei quando o presidente era e é Ali Koç e o diretor desportivo era e é Mário Branco", comentou.

O treinador português acrescentou que foi o projeto e o nível de organização que o seduziram: "O projeto teve impacto em mim e agora é a minha vez de ter impacto no projeto".

"Independentemente da cronologia, o importante é que este senhor, ao meu lado direito, é treinador do Fenerbahçe. Apesar do momento, posso dizer que não há dúvidas de que fui o primeiro a falar com José Mourinho para vir para o Fenerbahçe", sublinhou o também português Mário Branco.

O diretor, que desempenhou o mesmo cargo no Estoril Praia e no Famalicão e que está no Fenerbahçe desde 2022, disse que a sua preocupação é a parte desportiva e, por isso, a aposta em José Mourinho.

"Conseguimos trazer para o clube um dos melhores treinadores da história do futebol, o único que conquistou as três competições de clubes da UEFA. É nisso que têm de se focar, agradeço ao presidente por confiar na minha sugestão e ao treinador por confiar no projeto do presidente", disse o dirigente.

Em relação a metas, Mourinho foi claro ao dizer que não pode fazer promessas, mas que existe o sonho de ganhar o campeonato e apurar-se para a Liga dos Campeões, cenário de grande dificuldade numa fase de época sem o plantel completo.

"Zero de promessas [aos adeptos], mas um enorme compromisso, paixão, trabalho, empatia para com eles, e a forma de expressar isso é trabalhar como o faremos", começou por dizer.

De seguida, o técnico apontou ao campeonato, que o Fenerbahçe não vence desde 2013/14.

"Mas é óbvio que o grande objetivo, o grande sonho, é ganhar a Liga turca, com o maior respeito pelos que ganharam nos anos anteriores, três clubes diferentes, mas queremos lutar por isso", acrescentou Mourinho e quando Basaksehir, Besiktas, Trabzonpor e Galatasaray venceram nas últimas cinco épocas.

Na conferência, o treinador cometeu ainda a inconfidência, assumida, de desejar contar mais cedo com os oito internacionais que estarão no Europeu.

"Claro que as pré-eliminatórias e o play-off vão ser duros, especialmente porque não temos tempo para preparar, vou dizer algo que não devia, desejo que os nossos jogadores no Euro saiam cedo, venham descansar e treinar. Desejamos estar na nova Liga dos Campeões, a Liga Europa dá-nos maiores possibilidades de fazer algo grande, mas o grande objetivo é tentar jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões", admitiu.

O Fenerbahçe, que foi segundo classificado na Liga, terá de entrar na segunda pré-eliminatória de acesso à `Champions`, agendada para 23 e 24 de julho (primeira mão), e 30 e 31 de julho (segunda), pelo que o arranque de época será mais cedo.

O Fenerbahçe será o 10.º clube que Mourinho vai orientar na carreira, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea (duas vezes), Inter Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma.

O conjunto de Istambul é o segundo mais titulado da Turquia, com 19 títulos de campeão, apenas atrás do Galatasaray (24), mas não ergue o troféu há uma década, desde 2013/14. Nas últimas três temporadas, terminou o campeonato no segundo lugar, sendo que na última ficou a apenas três pontos do eterno rival, que se sagrou bicampeão.

José Mourinho, que substitui Ismail Kartal no cargo, é o terceiro treinador português a assumir os destinos do Fenerbahçe, depois de Vítor Pereira (entre 2015 e 2016, e em 2021/22) e Jorge Jesus (2022/23).