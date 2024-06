José Mourinho confirmado como treinador do Fenerbahçe

"Merhaba [olá], adeptos do Fenerbahçe. Vejo-vos amanhã [domingo]. Vamos começar a nossa jornada juntos", declara o técnico luso, num vídeo divulgado nas redes sociais do clube turco.

Mourinho, de 61 anos, estava afastado dos `bancos` desde meados de janeiro, quando foi demitido do comando dos italianos da Roma, emblema que liderou durante duas épocas e meia e que conduziu à conquista da primeira edição da Liga Conferência Europa, em 2021/22.

Após suceder ao também luso Paulo Fonseca, Mourinho liderou os `giallorossi` em 138 partidas oficiais, em que somou 68 vitórias, 39 derrotas e 31 empates, terminando a Serie A em sexto lugar em 2021/22 e 2022/23, as duas épocas que completou à frente dos romanos, antes de ser rendido por Daniele de Rossi a meio da última, quando a Roma estava na nona posição.

O Fenerbahçe será o 10.º clube que Mourinho vai orientar na carreira, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea (duas vezes), Inter Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma.

O conjunto de Istambul é o segundo mais titulado da Turquia, com 19 títulos de campeão, apenas atrás do Galatasaray (24), mas não ergue o troféu há uma década, desde 2013/14. Nas últimas três temporadas, terminou o campeonato no segundo lugar, sendo que na última ficou a apenas três pontos do eterno rival, que se sagrou bicampeão.

José Mourinho, que substitui Ismail Kartal no cargo, é o terceiro treinador português a assumir os destinos do Fenerbahçe, depois de Vítor Pereira (entre 2015 e 2016, e em 2021/22) e Jorge Jesus (2022/23).