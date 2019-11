José Mourinho deita mãos ao trabalho à procura da felicidade no Tottenham

O novo treinador da equipa inglesa do Tottenham é apresentado esta quinta-feira mas já trabalha desde ontem (quarta-feira) porque o próximo desafio, já com o setubalense ao leme, é no sábado frente ao West Ham, em jogo da 13.ª jornada da “Premier League” no terreno dos “hammers”, a partir das 12h30.