José Mourinho despede-se da Roma com 10 palavras

", foram as 10 palavras que escreveu no Instagram para se despedir da equipa romana, a qual orientou nos últimos dois anos e meio.José Mourinho deixou a Roma, após três jogos sem vencer na Liga italiana de futebol e a eliminação frente à rival Lazio na Taça da Itália, na sua terceira época no emblema romano, deixando a equipa no nono lugar da Série A, com 29 pontos, menos 21 do que o líder Inter Milão, após 20 jornadas.Mourinho, 60 anos, chegou ao emblema "giallorosso" em maio de 2021, sucedendo, então, a Paulo Fonseca, e deixa o cargo seis dias depois da eliminação nos quartos de final da Taça no terreno da eterna rival Lazio, com um golo de Mattia Zaccagni, de grande penalidade, e de o português Tiago Pinto ter anunciado o fim do seu ciclo como diretor desportivo do clube.No emblema romano, Mourinho conquistou a Liga Conferência Europa, em 2021/22, tornando-se no primeiro treinador a erguer as três taças continentais de clubes, depois da Liga dos Campeões, em 2003/04 e 2009/10, e da Liga Europa, em 2002/03 e 2016/17.Na capital italiana, além da conquista da Liga Conferência Europa, Mourinho chegou à final da Liga Europa, na época passada, tendo sido batido pelo Sevilha, sem ir além do sexto lugar no campeonato, em 2021/22 e 2022/23.