José Mourinho. "Quero ganhar, não jogar bem e perder como contra o Betis"

Na ronda inaugural, os ‘merengues’, recordistas de êxitos (15), têm um ‘teste de fogo’ na receção aos italianos, naquele que será um jogo especial para ‘Mou’, que reencontra os milaneses, pelos quais arrebatou a competição em 2009/10.



“Quero vencer. Posso dizer que quero jogar bem, mas não quero jogar bem como contra o Betis e perder [por 1-0]. Quero vencer. Obviamente, estamos numa fase em que temos oito jogos, e o objetivo nestes oito jogos é a qualificação. Acho que vamos conseguir", afirmou o português, na conferência de imprensa de antevisão à partida da primeira jornada da fase de liga da ‘Champions’.



Regressado ao emblema da capital espanhola, vindo do Benfica, após a primeira passagem entre 2010 e 2013, o técnico foi questionado sobre a possibilidade de conquistar este ano a principal competição europeia de clubes, que não conseguiu durante aquele período.



"No Real Madrid, existem dois períodos distintos. Terminei o meu trabalho em 2013. Ganhámos o que ganhámos e perdemos o que perdemos. Demos tudo de nós, mas acabou. Isso não tem nada a ver com o passado, absolutamente nada. Em 2010, não chegávamos a uma semifinal há muitos, muitos anos. Agora, o Real Madrid venceu seis nos últimos 10 anos. Se me perguntarem se estou animado por ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid, obviamente que estou. Mas isso é completamente diferente do fato de não termos conseguido antes", argumentou.



Ao fim de três triunfos na La Liga, o Real perdeu em Sevilha pela margem mínima, na sexta-feira, mas o antigo treinador do Benfica deixou claro que a equipa está bem e não ficou afetada.



"Hoje os vi os jogadores normais. E depois de analisar a partida, ficamos cada vez mais convencidos de que jogámos bem, jogámos como uma equipa. Os golos que perdemos foram uma anomalia. Estamos bem”, assegurou.



Contudo, deixou recados à arbitragem, nomeadamente ao videoárbitro (VAR), que “não conhecia as regras”.



"Perdemos porque não convertemos as nossas oportunidades de ataque em golos, mas o penálti... por que razão não foi repetido? Foi porque o VAR não conhecia as regras, ou porque não quis? Essa é uma pergunta que eu gostaria que os responsáveis ”, apontou.



Por sua vez, o treinador do Inter, o romeno Cristian Chivu, um dos ‘pilares’ dos ‘nerazzurri’ nas épocas de Mourinho, fez igualmente a antevisão ao encontro, deixando rasgados elogios ao seu antigo técnico.



“Ele é uma pessoa especial que tive a sorte de encontrar na minha vida, que me deu uma ajuda importante num momento difícil da minha vida. Nunca me esquecerei disso”, confessou.



Para o antigo defesa, ‘Mou’ “é um vencedor que sabe comunicar no momento certo, algo que poucos conseguem fazer”, pelo que “tem a certeza de que o Real Madrid fará uma grande temporada".



Para o jogo de terça-feira, agendado para as 20:00, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o internacional português Bernardo Silva estará ausente nos ‘merengues’, devido a castigo.



