José Pekerman abandona seleção da Venezuela

Pekerman, de 73 anos, falhou o objetivo da qualificação para o Mundial2022, ao terminar no último lugar na fase de qualificação sul-americana, o que manteve a Venezuela como o único país deste continente que nunca se apurou para o Campeonato do Mundo.



O treinador argentino, que foi confirmado como sucessor de José Peseiro em novembro de 2021, esteve 15 meses no comando da seleção venezuelana, depois de já ter liderado a Argentina, no Mundial de 2006, e a Colômbia, nas edições de 2014 e 2018.