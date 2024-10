José Peseiro nomeado para melhor selecionador do ano pela IFFHS

Em fevereiro passado, Peseiro levou a Nigéria à final da Taça das Nações Africanas, mas acabou por ser derrotado no jogo decisivo pela anfitriã Costa do Marfim, por 2-1, terminado a competição no segundo lugar.



Peseiro, que assumiu o cargo em maio de 2022 e o deixou em 01 de março passado, levou a Nigéria a cinco vitórias em seis jogos de qualificação para CAN, ao melhor ataque da fase de apuramento, e à maior goleada de sempre (10-0 sobre São Tomé e Príncipe).



Peseiro, que já tinha sido selecionador da Arábia Saudita e Venezuela, passou por vários clubes em Portugal, nomeadamente por Nacional, Sporting, Sporting de Braga, FC Porto e Vitória de Guimarães, e no estrangeiro, onde orientou o Panathinaikos (Grécia), Al Wadha e Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos), Al-Ahly (Egito) ou Al Hilal (Arábia Saudita).



- Lista dos 20 selecionadores nomeados:



Bartolomé "Tintín" Márquez – Qatar.



Darren Bazeley - Nova Zelândia.



Didier Deschamps – França.



Emerse Faé - Costa do Marfim.



Fernando Batista – Venezuela.



Gareth Southgate – Inglaterra.



Hugo Broos - África do Sul.



Hussein Ammouta – Jordânia.



Jesse Marsch – Canadá.



José Peseiro – Nigéria.



Julian Nagelsmann – Alemanha.



Lionel Scaloni – Argentina.



Luis de la Fuente – Espanha.



Marcelo Bielsa – Uruguai.



Murat Yakin – Suíça.



Néstor Lorenzo – Colômbia.



Ronald Koeman - Países Baixos.



Thomas Christiansen – Panamá.



Vincenzo Montella – Turquia.



Willy Sagnol – Geórgia.