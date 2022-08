Jota marca na goleada do Celtic e homenageia Fernando Chalana

Jota ‘disparou’ uma ‘bomba’ de fora de área, aos 35 minutos, e de imediato apontou para o céu, mandou beijos e apontou para uma braçadeira que utilizou no pulso com a inscrição do nome de Chalana, antiga glória do Benfica e do futebol português.



O antigo jogador morreu na quarta-feira, aos 63 anos, e foram muitas as homenagens ao ‘pequeno genial’, que fez quase toda a carreira no Benfica, apesar de representar também Barreirense, Bordéus, Belenenses e Estrela da Amadora.



Na Escócia, Jota continua a ser um jogador crucial no Celtic, clube que esta época acionou a sua compra ao Benfica, depois de marcar na primeira jornada, assistir em três golos na segunda, e hoje voltar a marcar.



O jogador, de 23 anos, fez toda a formação no Benfica até chegar aos seniores, e enquanto jovem coincidiu com Chalana, que, no Seixal, fez parte de várias equipas técnicas dos escalões mais jovens do clube.



Já nos seniores, Jota ainda integrou a equipa principal em parte de 2018/19 e em 2019/20, até ser emprestado ao Valladolid e, depois, ao Celtic.



No campeonato escocês, em que foi campeão na primeira época, Jota vê o Celtic liderar a competição esta época, a par do rival Rangers, com os mesmos nove pontos em três jogos.