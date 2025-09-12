Jota Silva emprestado ao Besiktas até ao final da temporada

"Foi fechado um acordo com o Nottingham Forest para a transferência temporária do jogador Jota Silva, com opção de compra, até ao final da temporada 2025/26", lê-se no site do Besiktas.

Depois de ter falhado a sua transferência para o Sporting, depois de a documentação ter entrado nos serviços da Liga portuguesa um minuto depois do prazo, o internacional luso, de 26 anos, acabou por seguir para o clube turco, no qual vai encontrar os compatriotas Rafa Silva e João Mário.

Depois de fazer a formação no Sousense, Jota Silva tem passagens por Paços de Ferreira, Sporting de Espinho e Leixões, antes de se estrear na I Liga no Casa Pia, do qual se mudou para o Vitória de Guimarães, que o vendeu na época passada ao Nottingham Forest.

Em março de 2024, Jota Silva conseguiu mesmo ser chamado à seleção portuguesa, sendo utilizado nos particulares com a Suécia e a Eslovénia.