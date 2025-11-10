Jovem Afonso Moreira destacado pela imprensa francesa

No Lyon, o clube francês treinado pelo português Paulo Fonseca, Afonso Moreira rapidamente começou a ganhar espaço, em parte devido à lesão de Malick Fofana. A sua performance tem sido notável e destacada pela imprensa francesa.



Tornou-se titular e, nos seus primeiros jogos, registou três golos e duas assistências nos últimos seis jogos, o que demonstra a sua crescente importância no ataque do Lyon.



Reconhecimento da Imprensa



O prestigiado jornal francês L'Équipe elogiou a sua atuação, escrevendo que Afonso Moreira "trouxe a sua energia e estatísticas" para uma linha ofensiva desfalcada, e que "voltou a marcar num jogo importante e colocou a defesa parisiense em apuros", referindo-se ao jogo contra o PSG, no domingo. O mesmo jornal destacou a sua "vitalidade e vontade".



O treinador do Lyon tem demonstrado confiança no jovem, chegando a anunciar a sua titularidade e referindo que o jogador "tem uma energia contagiante".