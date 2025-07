Jude Bellingham vai desfalcar o Real Madrid após operação

Depois da participação de no Mundial de Clubes, Jude Bellingham voltou a Inglaterra. O médio do Real Madrid teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao ombor esquerdo devido a uma luxação.





O Real Madrid deu conta da operação nas redes sociais garantindo que o procedimento correu da melhor maneira, com o jogador a iniciar um período de recuperação que poderá levar alguns meses.

Parte médico de Bellingham. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2025



"O nosso jogador Jude Bellingham foi submetido a uma cirurgia com exito a uma luxação reincidente no ombro esquerdo. A operação foi levada a cabo pelos médicos Manuel Leyes e Andrew Wallace, sob a supervisão dos serviços médicos do Real Madrid".





O jogador vai iniciar a sua terceira época como jogador do Real Madrid. Na época que acabou há poucos dias para os espanhóis, Bellingham fez perto de 60 partidas nas quais marcou 15 golos.