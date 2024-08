Julián Álvarez é reforço do Atlético de Madrid e assina até 2030

Álvarez, de 24 anos, chega ao Atlético depois de duas épocas em Inglaterra, no Manchester City, em que estava 'tapado' pelo norueguês Erling Haaland, e com um extenso currículo de títulos, apesar da sua juventude.



Formado e com carreira iniciada no River Plate, o avançado argentino já conquistou um Mundial, duas edições da Copa América, uma Liga dos Campeões, uma Taça Libertadores, duas Premier League e um campeonato argentino.



O avançado é, assim, reforço do técnico Diego Simeone, também argentino, que se prepara para iniciar a 14.ª temporada seguida no comando do Atlético de Madrid, depois de ter terminado 2023/24 na quarta posição da La Liga.



De acordo com a imprensa espanhola, o clube da capital terá pago 75 milhões de euros (ME) pela contratação de Julián Álvarez, com o valor total da transferência a poder chegar aos 95 ME mediante a concretização de determinados objetivos.



O internacional português João Félix está atualmente no plantel do Atlético de Madrid e fez mesmo a pré-temporada nos 'colchoneros', mas não deverá continuar no clube, perdendo ainda mais espaço com a chegada de Álvarez.