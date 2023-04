Julian Brandt renova com o Borussia Dortmund até 2026

O emblema de Dortmund divulgou o novo vínculo do médio de 26 anos, que chegou ao clube em 2019/20 vindo do Bayer Leverkusen, depois de ter feito toda a sua formação no Wolfsburgo, refere no seu "site" oficial.



Brandt, que terminava contrato em 2024, leva 162 jogos e 29 golos em todas as competição pelo Borussia e, só esta temporada, soma 35 encontros, nove tentos e cinco assistências, com o clube a ocupar o segundo lugar da Bundesliga, dois pontos atrás do líder Bayern Munique.



Pela seleção da Alemanha, o médio ofensivo vestiu a camisola da "mannschaft" em 39 ocasiões, marcando três golos.