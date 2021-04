Julian Nagelsmann será o novo treinador do Bayern Munique

“O FC Bayern indicou Julian Nagelsmann como o seu novo treinador. O técnico, nascido na Baviera, de 33 anos, sairá do Leipzig para Munique em 1 de julho de 2021, com vista à nova época, num contrato de cinco anos”, refere o Bayern Munique.



Na mesma nota, o octocampeão consecutivo e recordista de títulos na Alemanha, com 30 campeonatos, à frente de Nuremberga (nove) ou Borussia Dortmund (oito), lembra que a contratação de um novo treinador acontece após um acordo para a saída de Hansi Flick.



Flick tinha contrato com o Bayern Munique por mais duas épocas, mas a imprensa alemã tem avançado que o treinador irá substituir Joachim Löw na seleção após o Europeu de futebol, competição em que os germânicos são adversários de Portugal.



“Julian Nagelsmann representa uma nova geração de treinadores. Apesar da sua juventude, tem já um impressionante currículo. Estamos convictos de que continuaremos o magnífico sucesso dos últimos anos”, refere o presidente do Bayern, Herbert Hainer.



Também o antigo guarda-redes e atual dirigente do clube Oliver Kahn manifestou satisfação pela mudança, sublinhando que o contrato longo com Nagelsmann, até 30 de junho de 2026, “demonstra o compromisso com o FC Bayern”.



Nagelsmann, antigo jogador, começou a carreira de treinador em 2008/09 na formação do 1860 Munique, ainda como adjunto, seguindo-se as mesmas funções no Hoffenheim, antes de chegar à equipa principal em 2015/16.



No Hoffenheim, depois de entrar na parte final da época e garantir a manutenção, conseguiu na temporada seguinte colocar a equipa no topo da Bundesliga, com um surpreendente quarto lugar em 2016/17, um terceiro em 2017/18, e um nono em 2018/19.



Depois de três épocas no Hoffenheim, o técnico assumiu o Leipzig em 2019/20 (terceiro classificado e semifinalista da Liga dos Campeões), clube em que se manteve esta época, ocupando, a quatro jornadas do final, a segunda posição, a sete pontos do Bayern Munique.