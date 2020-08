Jürgen Klopp admite terminar a carreira depois de sair do Liverpool

"Quando acabar o contrato, vou tirar um ano de folga e, depois disso, vou perceber se sinto ou não falta do futebol. Se não sentir falta, será o fim do técnico Jürgen Klopp”, disse o germânico em declarações a uma revista do seu país, a Sportbuzzer.



O treinador de 53 anos cumpriu a sua quinta temporada no Liverpool e levou os ‘reds’ à conquista da Liga inglesa, algo que não acontecia desde 1989/90.



“Se um dia deixar de ser treinador, não vou sentir falta da tensão brutal antes de cada jogo. Não é um momento de prazer”, referiu Klopp, que foi esta temporada eleito o melhor treinador da Premier League.



Mesmo assim, o técnico germânico assegurou que continua com “fome por títulos” e que o Liverpool quer conquistar todas as provas na próxima época.



“Estamos prontos e queremos fazer ainda melhor. Não vamos estar apenas a defender títulos, queremos ganhar outros. Apenas começamos agora”, frisou.



Além da Premier League, Klopp conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça europeia com o emblema de Liverpool.