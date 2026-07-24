Jürgen Klopp novo Selecionador da Alemanha





(Com Lusa)





Klopp, de 59 anos, substitui no cargo o seu compatriota Julian Nagelsmann, que saiu por comum acordo com a DFB após a eliminação da ‘Mannschaft’ nos 16 avos de final do Mundial2026, no desempate por grandes penalidades frente ao Paraguai (1-1, 4-3).O anúncio de hoje significa um regresso de Klopp ao ativo, dois anos depois de ter deixado, por vontade própria, o Liverpool, pelo qual conquistou tudo o que era possível e granjeou estatuto como um dos melhores técnicos da atualidade.O vínculo do técnico com a seleção foi divulgado hoje em conferência de imprensa, com a presença de Klopp e já depois de o treinador ter nos últimos tempos referido que se sentia com novas forças, após a paragem de dois anos devido a cansaço.“A seleção nacional agrega os alemães como nada mais. O que faz com que esta tarefa seja tão especial para mim”, disse o treinador, que contará nesta ‘missão’ com os seus adjuntos, Peter Krawietz e Pepijn Linders, antigo treinador da formação do FC Porto.Na conferência, o treinador, que estava ligado à sociedade Red Bull, como responsável nas ligações globais ao futebol do grupo empresarial, mostrou entusiasmo com os desafios que vai ter, reiterando a união com os adeptos.“Estou ansioso por esta missão especial no futebol alemão, que enfrentaremos juntos com humildade e paciência: desenvolver uma equipa que lute unida, que aprecie o futebol e em torno da qual o nosso povo se possa unir com total convicção”, referiu.Klopp deverá fazer a sua estreia com a ‘Mannschaft’ em setembro, por ocasião da Liga das Nações e quando os germânicos têm os primeiros jogos do grupo 2 da Liga A em 24 de setembro, nos Países Baixos, e 27, com uma receção à Grécia.Poucos dias depois, em 01 de outubro, a equipa recebe a Sérvia, e em 04 do mesmo mês viaja até à Grécia.Klopp terá a sua primeira experiência como selecionador após uma carreira de treinador especialmente ligada ao Mainz (sete épocas), Borussia Dortmund (sete) e Liverpool (nove), clube pelo qual venceu a Liga dos Campeões, Mundial de clubes e Supertaça europeia.O treinador conquistou mais cinco troféus com os ‘reds’ em Inglaterra (campeonato, Taça de Inglaterra, Supertaça inglesa e duas Taças da Liga), mas também triunfou na Alemanha, com dois campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.A entrada de Klopp na seleção alemã segue-se à contratação nos últimos dias de Jorge Jesus para a seleção portuguesa e à provável entrada na próxima semana de Zidane como selecionador de França, enquanto Itália, não apurada para o Mundial2026, ainda procura um técnico.