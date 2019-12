Jürgen Klopp prolonga contrato com o Liverpool até 2024

Klopp, de 52 anos, tinha contrato com os "reds" até 2022, depois de ter chegado a Liverpool em 2015, proveniente dos alemães do Borussia Dortmund.



No comando técnico do Liverpool, Klopp conquistou uma Liga dos Campeões, derrotando na final da época passada o Tottenham, por 2-0, e uma supertaça europeia, já este ano.



"Quando o Liverpool me contratou, em 2015, senti que éramos perfeitos um para o outro. Só o sentimento de que esta relação é benéfica para ambas as partes me fez prolongar este compromisso até 2024", disse Klop, em declarações ao site do clube.



O Liverpool, que na temporada passada discutiu até à última jornada o título de campeão inglês com o Manchester City, lidera a liga inglesa, com oito pontos de vantagem sobre o Leicester, segundo classificado.



Jürgen Klopp, que em 2017/18 perdeu a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid e em 2015/16 a final da Liga Europa para o Sevilha, considerou que ainda tem "muito a dar ao clube".