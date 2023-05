Justiça brasileira investiga manipulação de resultados de jogos fora do Brasil

Fernando Cesconetto, do Ministério Público de Goiás, disse à agência de notícias Associated Press que o caso de Max Alves, que foi mencionado na investigação, poderá ser alvo de investigação nos Estados Unidos.O Colorado Rapids, da principal divisão do futebol norte-americano, confirmou entretanto em comunicado que tinha afastado preventivamente um jogador, cuja identidade não revelou.O procurador confirmou que nas conversas intercetadas pelos investigadores constam contactos de apostadores brasileiros com jogadores fora do Brasil.”, confirmou Cesconetto.A investigação a três partidas começou em novembro e acabou por se ampliar para 13 jogos, alguns em ligas inferiores do futebol brasileiro, que ocorreram entre a segunda metade de 2022 e os primeiros três meses deste ano, disse o procurador.Os investigadores disseram que os jogadores receberam entre 10 mil dólares e 20 mil dólares (entre 9.200 euros e 18.400 euros) para realizar ações específicas, como receber cartões amarelos e cometer grandes penalidades, com o objetivo de favorecer os apostadores.A imprensa brasileira referiu que suspeitos mencionaram ter contactos na Grécia e na Lituânia, algo que Cesconetto não confirmou.





Quatro clubes da primeira divisão brasileira de futebol suspenderam na semana passada cinco jogadores.



O Athletico Paranaense, finalista da Taça Libertadores de 2022, suspendeu o equatoriano Bryan Garcia e o brasileiro Pedrinho, que já foram afastados da equipa "até que os factos divulgados sejam rigorosamente investigados".



Também Fluminense, Cruzeiro, este orientado pelo português Pepa, e América Mineiro se manifestaram em termos idênticos e suspenderam um jogador cada.



A equipa do Rio de Janeiro suspendeu o defesa Vítor Mendes, enquanto o Cruzeiro o médio Richard e o América o defesa direito Nino Paraíba.