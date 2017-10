Justiça condena Neymar a pagar multa de um milhão de euros

Lusa 19 Out, 2017, 18:06 | Futebol Internacional

De acordo com fontes judiciais, citadas pela agência Efe, a multa de 3,8 milhões de reais, cerca de um milhão de euros, estende-se também aos seus pais e a três das empresas que gerem a carreira do avançado brasileiro.



Na sentença, o juiz instrutor do processo, Carlos Muta, considerou que a conduta de Neymar no processo “caracteriza litígio de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça”, uma vez que a sua defesa está a tentar usar todos os recursos para prolongar o processo.



Segundo o magistrado, a estrela do PSG e da seleção brasileira pretende apenas travar a continuidade do processo.



A sanção foi imposta, na quarta-feira, pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, com a multa a corresponder a 2% do valor (cerca de 51 milhões de euros) que o fisco brasileiro congelou ao futebolista e à sua família para assegurar o eventual pagamento de dívidas fiscais e possíveis multas.



De acordo com a agência tributária brasileira, o jogador fugiu aos impostos entre 2011 e 2013, nomeadamente na transferência do Santos para o FC Barcelona.