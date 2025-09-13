Juve vence Inter em clássico `louco`

Em Turim, a formação orientada pelo croata Igor Tudor inaugurou o marcador aos 14 minutos, por intermédio do defesa inglês Lloyd Kelly, com os milaneses a responderem aos 30 através do experiente turco Hakan Çalhanoglu.



O seu compatriota Kenan Yildiz voltou a adiantar a Juventus oito minutos depois, fazendo o 2-1 registado ao intervalo do encontro da terceira jornada da Serie A.



Na segunda metade, o jogo 'aqueceu' ainda mais, com Çalhanoglu a 'bisar', aos 65, empatando as contas, e com o internacional francês Marcus Thuram a colocar pela primeira vez o Inter Milão em vantagem (2-3) aos 76.



Mas a 'vecchia signora' arrancou para um final de partida em alta rotação e, depois de o reforço luso João Mário ser lançado a jogo aos 79, restabeleceu a igualdade aos 83, graças ao francês Khephren Thuram, com o montenegrino Vasilije Adzic a resgatar a vitória no tempo de compensação (90+1).



Com a vitória, a terceira em três rondas, a Juventus lidera provisorimente isolada o campeonato com nove pontos, enquanto os 'nerazzurri' sofreram a segunda derrota consecuitva e seguem em 11.º com três pontos.



No outro jogo já disputado hoje, o Cagliari recebeu e venceu o Parma, por 2-0, com golos do experiente colombiano Yerry Mina (33 minutos) e do médio Mattia Felici (77).



O defesa português José Pedro (ex-FC Porto) somou os primeiros minutos com a nova equipa, entrando aos 87 para o lugar de Michael Folorunsho.