Juventus aproxima-se do pódio em Itália





(Com Lusa)

O canadiano Jonathan David (dois minutos) e o francês Khéphren Thuram (57) garantiram o terceiro triunfo seguido, e quinto nas últimas sete rondas, dos ‘bianconeri’, pelos quais o português Francisco Conceição foi titular.A Juventus está na quarta posição e tem 63 pontos, contra 58 do Como, quinto classificado e derrotado fora pelo Sassuolo (2-1), na sexta-feira, na abertura da jornada, e da Roma, sexta, após ter empatado no sábado na receção à Atalanta, sétima, com 54.Atrás do conjunto de Bérgamo continua o Bolonha, oitavo, com 48 pontos, que não utilizou o português João Mário, emprestado pela Juventus, e vinha da eliminação nos quartos de final da Liga Europa frente aos ingleses do Aston Villa, interrompendo uma série de duas vitórias no campeonato.A Serie A é comandada pelo Inter Milão, que chegou aos 78 pontos depois de ganhar em casa ao Cagliari (3-0), na sexta-feira, e capitalizou a derrota averbada no dia seguinte na receção à Lazio pelo campeão Nápoles (2-0).Os ‘partenopei’ contabilizam 66 pontos e foram alcançados hoje na vice-liderança pelo AC Milan, face ao êxito fora da equipa de Rafael Leão perante o penúltimo Verona (1-0), com assistência do avançado português.Faltando 15 pontos em disputa, o título pode ficar sentenciado na próxima ronda, desde que o Inter faça melhor resultado no terreno do Torino do que AC Milan e Nápoles nas respetivas receções à Juventus e à Cremonese.Para já, os resultados desta jornada permitiram ao Inter Milão garantir vaga direta na fase de liga da edição 2026/27 da Liga dos Campeões, cenário que também abrange os ingleses do Arsenal e do Manchester City, os espanhóis do FC Barcelona e do Real Madrid, os alemães do Bayern Munique e os neerlandeses do PSV Eindhoven nos restantes campeonatos europeus.Horas antes do triunfo da Juventus, o Génova deu um passo determinante para a manutenção, ao ganhar com reviravolta no terreno do lanterna-vermelha Pisa (2-1), utilizando o português Vitinha como suplente utilizado.Os genoveses chegaram à 10.ª vitória, e segunda seguida, no campeonato e levam 39 pontos, estando provisoriamente 12 acima da zona de descida, que é formada por Lecce (menos um jogo), Verona e Pisa - os dois últimos somam 18 e podem ser relegados ao segundo escalão na próxima ronda.