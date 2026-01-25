Juventus atrasa Nápoles

Quatro dias depois de terem batido em casa o Benfica para a sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões (2-0), os ‘bianconeri’ voltaram aos êxitos no campeonato doméstico, com o canadiano Jonathan David (22 minutos), o turco Kenan Yildiz (77) e o suplente sérvio Filip Kostić (86) a imporem a primeira derrota aos ‘partenopei’ em 2026.



O português Francisco Conceição foi titular na Juventus, ao contrário do compatriota João Mário, suplente não utilizado, com a equipa de Turim a manter-se no quinto lugar, provisoriamente com os mesmos 42 pontos da Roma, quarta classificada, que recebe hoje o AC Milan, segundo, com 46.



De regresso às derrotas sete jornadas depois, o Nápoles fecha, para já, o pódio e acumula 43 pontos, numa classificação liderada pelo Inter, com 52.



Fora da zona de acesso às competições europeias da próxima temporada continua a Atalanta, sétima, com 35 pontos, após golear em casa o Parma (4-0), 15.º, com 23, chegando ao sexto jogo seguido sem perder com golos de Gianluca Scamacca, de penálti, do capitão neerlandês Marten de Roon, do reforço Giacomo Raspadori e do suplente montenegrino Nikola Krstović.



A formação de Bérgamo distanciou-se do Bolonha, oitavo, com 30 pontos, que perdeu fora frente ao Génova (3-2), 13.º, com 23, num duelo em que desperdiçou dois golos de avanço na meia hora final, a seguir à expulsão do guarda-redes polaco Lukasz Skorupski, e sofreu o tento da reviravolta em tempo de compensação, através do suplente brasileiro Júnior Messias.



Vitinha jogou de início pelos genoveses, que igualaram Torino (16.º), Parma e Cremonese (14.ª), derrotada com um golo do gambiano Alieu Fadera no terreno do Sassuolo (1-0), 11.º, com 26 pontos, nove acima da zona de despromoção, formada por Fiorentina, Verona (menos uma partida) e Pisa.