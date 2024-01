Juventus bate Sassuolo no fecho da 20.ª jornada da Serie A

O avançado internacional sérvio inaugurou o marcador, aos 15 minutos, e voltou a marcar, aos 37, consolidando a vantagem da formação de Turim ao intervalo.Na segunda parte, a Juventus manteve o domínio e fixou o resultado final no último minuto do jogo, aos 89, por Federico Chiesa, que tinha sido lançado em campo aos 57 minutos, dando a vitória que consolidou o segundo lugar dos "bianconeri", com 49 pontos, menos dois do que o líder Inter Milão.Por seu turno, o Sassuolo segue na 14.ª posição, com 19 pontos.