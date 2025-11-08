Juventus cede `nulo` ao rival Torino e é vaiada pelo público

Perante o seu grande rival da cidade, a 'Juve' até poderia ter perdido, não fosse uma defesa espetacular de Michele De Gregorio, aos 62 minutos.



Para os comandados de Luciano Spalletti, a semana não correu de feição, já que na terça-feira tinha empatado com o Sporting, 1-1, para a Liga dos Campeões.



O antigo selecionador de Itália, que sucedeu a Igor Tudor, deu a titularidade pela terceira vez consecutiva a Dusan Vlahovic, mas o avançado sérvio mostrou-se pouco perigoso.



O português Francisco Conceição, que jogou os primeiros 65 minutos, e não escondeu alguma insatisfação com a substituição, também não fez a diferença, o mesmo se podendo dizer do canadiano Jonathan David, que rendeu Vlahovic, apesar de um bom remate aos 70.



Depois do empate de hoje, o gigante de Turim continua menos bem na tabela, em quinto com 19 pontos, a três do líder Nápoles, que no domingo joga frente ao Bolonha.



Até ao momento, a produtividade da Liga italiana no dia é 'nulo', já que também terminaram sem golos o Como-Cagliari e o Lecce-Verona.



Para hoje à noite ainda está agendado o embate entre Parma e AC Milan.