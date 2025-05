Juventus consegue lugar para a "Champions"

Com o pódio já definido, faltava saber se a "Juve" conseguia o quarto lugar ou era ultrapassada pela Roma, que venceu o Torino, por 2-0.



Manteve-se a diferença entre elas, com a Juventus a chegar aos 70 pontos, mais um do que os romanos e logo atrás de Nápoles (82), Inter Milão (81) e Atalanta (74).



Mesmo "em cima da meta", a Fiorentina chegou ao sexto lugar, que qualifica para a Liga Conferência, superando a Lazio no confronto direto, ambos com 65 pontos.