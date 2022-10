Juventus consegue vitória calma sobre o Bolonha

A vitória, na oitava jornada do campeonato, não afasta totalmente o mau momento da 'Juve', que integra o grupo do Benfica da Liga dos Campeões, mas deixa a formação em sétimo lugar, com 13 pontos, a sete do líder Nápoles.



O sérvio Filip Kostic, chegado este verão do Eintracht Frankfurt, abriu a conta, aos 24 minutos, com um remate cruzado, atingindo-se o intervalo com 1-0 a favor dos 'bianconeri'.



O também sérvio Dusan Vlahovic elevou, aos 59 minutos, e o polaco Arkadiusz Milik fechou o marcador, aos 62, com um remate forte.



Depois de dois empates e uma derrota para o campeonato e de dois revezes na Liga dos Campeões, ambos por 2-1, perante Paris Saint-Germain e Benfica, a Juventus 'vira a página' de um setembro 'calamitoso'.



O grande teste vai ser no sábado, em Milão, onde defrontará o campeão AC Milan, ainda sem Ángel Di María, que cumpriu o primeiro de dois jogos de suspensão.



O Bolonha segue em 17.º e é a primeira equipa acima da linha de descida, podendo resvalar um lugar na segunda-feira, se o Verona bater a Udinese, no fecho da jornada.