Juventus continua na frente da Liga italiana, Inter Milão perde e falha colagem

Um golo solitário do suplente sérvio Dusan Vlahovic, aos 73 minutos, sentenciou o triunfo dos 'bianconeri', adversários de Sporting e Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, que entraram a ganhar nas duas primeiras jornadas pela segunda época consecutiva e contaram de início com os internacionais portugueses João Mário e Francisco Conceição.



Vitinha foi lançado aos 77 minutos pelo Génova, 15.º colocado, com um ponto, a cinco da Juventus, que se juntou a Nápoles e Cremonese, vitoriosos nas receções ao Cagliari (1-0) e ao lanterna-vermelha Sassuolo (3-2), respetivamente, e à Roma, vencedora em Pisa (1-0).



No quinto lugar, com quatro pontos, passou a estar a Udinese, que ganhou na visita ao Inter Milão, com golos do inglês Keinan Davis, de penálti, aos 29 minutos, e do francês Arthur Atta, aos 40, invertendo o tento inaugural do neerlandês Denzel Dumfries, aos 17.



A exemplo da época passada, os vice-campeões italianos e europeus não conseguiram começar a Serie A com duas vitórias em igual número de jornadas e falharam a colagem ao quarteto da frente, seguindo na sexta posição, com três pontos, agora em igualdade com a Lazio, sétima, que goleou em casa o Verona (4-0), 18.º e antepenúltimo, com um.



Em Roma, o francês Mattéo Guendouzi, logo ao terceiro minuto, Mattia Zaccagni, aos 10, o argentino Valentín Castellanos, mais conhecido por Taty, aos 41, e o suplente senegalês Boulaye Dia, aos 82, marcaram para os 'laziale', que tiveram Nuno Tavares até aos 66 e se estrearam a vencer antes da primeira paragem da prova para as seleções nacionais.



Sem triunfos seguem Torino e Fiorentina, após empatarem em Turim (0-0), sendo que os 'viola' ocupam o 12.º posto, com dois pontos, contra um dos 'granata', 19.ºs e penúltimos.



