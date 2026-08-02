Juventus contrata Muani e Alajbegovic





(Com Lusa)





Em comunicado, os ‘bianconeri’ informaram que os dois avançados assinaram contratos de cinco temporadas, até 2031, tendo o francês Kolo Muani custado 38 milhões de euros (ME) fixos, mais 12 ME em objetivos, enquanto o bósnio Alajbegovic foi transferido por 30 ME, com variáveis de cinco ME.Kolo Muani, de 27 anos, já esteve emprestado à Juventus pelo bicampeão europeu e pentacampeão francês Paris Saint-Germain, totalizando 10 golos e três assistências em 22 encontros na segunda metade de 2024/25.Com 32 internacionalizações e nove golos na seleção principal de França, o ponta de lança foi cedido aos ingleses do Tottenham em 2025/26 e deixa agora em definitivo os parisienses, aos quais tinha chegado há três épocas, oriundo dos alemães do Eintracht Frankfurt, e ganhou dois campeonatos, uma Taça gaulesa, uma Supertaça doméstica e uma Liga dos Campeões.Já Alajbegovic, de 18 anos, reforça a Juventus quase cinco meses depois de o Bayer Leverkusen exercer a cláusula de recompra do extremo, que pode jogar nos dois flancos e representou os austríacos do Salzburgo na última temporada, mas nunca atuou pela equipa principal dos germânicos.Nascido na Alemanha, mas com dupla nacionalidade, Alajbegovic fez 13 golos e quatro assistências em 44 jogos ao serviço do Salzburgo e participou no Mundial2026, contribuindo com um tento nas quatro partidas disputadas pela Bósnia-Herzegovina até aos 16 avos de final.Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic juntam-se aos portugueses João Mário, regressado do empréstimo ao Bolonha, e Francisco Conceição na Juventus, que já tinha contratado para 2026/27 o defesa-direito Zeki Çelik (ex-Roma) e o avançado Jeff Ekhator (ex-Génova), além de exercer as cláusulas de compra dos dianteiros Jérémie Boga (ex-Nice, FRança) e Lois Openda (ex-Leipzig, Alemanha), entretanto cedido aos franceses do Lyon, treinados pelo português Paulo Fonseca.