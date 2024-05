Juventus despede Massimiliano Allegri após comportamento na Taça de Itália

“O despedimento acontece devido ao comportamento de Allegri durante e após o jogo da Taça de Itália que o clube considera incompatível com os valores que a Juventus defende, que deve honrar e que deve servir de exemplo”, lê-se num comunicado publicado no site oficial da equipa italiana.



No encontro que decorreu no Estádio Olímpico de Roma, o treinador de 56 anos, a viver a sua segunda passagem pela Juventus, foi expulso nos descontos e teve uma atitude bastante agressiva para com a equipa de arbitragem, primeiro com palavras ofensivas e depois ao despir o casaco, aplaudindo de forma sarcástica o juiz da partida.



Já após o jogo, Allegri terá continuado as ameaças, virando a sua fúria também para jornalistas e funcionários que estavam no estádio.



O técnico foi prontamente suspenso por dois jogos pela federação italiana, pagando uma multa de 5.000 euros, situação que o iria impedir de estar presente nos últimos dois jogos da Serie A.



Termina assim a segunda passagem de Allegri pela Juventus (2021 a 2024), depois de, entre 2014 e 2019, ter conquistado cinco ligas e quatro taças de Itália.



O uruguaio Paolo Montero, antigo jogador da Juventus e atual treinador dos sub-19, estará no comando da equipa principal até final da temporada, nos jogos com Bolonha e Monza.