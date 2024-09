Juventus empata com a Roma na Serie A

Adversário do Benfica na Liga dos Campeões, a "Juve" cedeu os primeiros pontos na liga transalpina com o empate com a Roma, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, e manteve o registo de ainda não ter sofrido qualquer golo.Inter Milão, primeiro, e Juventus, segundo, têm a companhia no topo da tabela classificativa de Torino, terceiro, e Udinese, quarta, todos com sete pontos.