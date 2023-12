Juventus empata em Génova e falha assalto à liderança em Itália

A equipa de Turim começou a ronda com a hipótese de ficar algumas horas no comando da Serie A, e lançar um sério aviso ao seu rival de Milão, mas ‘tropeçou’ perante um adversário que luta pela manutenção.



No histórico Estádio Luigi Ferraris, Chiesa, aos 28 minutos, de grande penalidade, deixou a Juventus em vantagem, mas o islandês Albert Gudmundsson refez a igualdade, aos 48, resultado que se manteve até final.



Em caso de triunfo, a formação de Turim iria iniciar o fim de semana com um ponto de vantagem sobre o Inter, mas acabou por ficar no segundo posto, a um ponto, a com a possibilidade de ficar mais longe na liderança.



O Inter, que esta temporada relegou o Benfica para a Liga Europa, joga no domingo em Roma, no campo da Lazio.



Já o Génova ficou provisoriamente quatro pontos acima da zona de despromoção.