Juventus empata em Roma e falha subida provisória ao top 4 da Liga italiana

No Estádio Olímpico, Manuel Locatelli pôs os ‘bianconeri’ em vantagem, aos 40 minutos, mas o uzbeque Eldor Shomurodov, lançado ao intervalo pelos anfitriões, igualou, aos 49.



Com Renato Veiga a titular, num encontro em que Francisco Conceição e Alberto Costa não saíram do banco de suplentes, a Juventus continua no quinto posto, com 56 pontos, em igualdade provisória com o Bolonha, quarto, que recebe o Nápoles na segunda-feira.



Os ‘bianconeri’ deslizaram pela primeira vez desde a contratação do treinador croata Igor Tudor, enquanto a Roma é sétima, já fora da zona europeia, com 53 pontos, sendo que interrompeu uma sequência de sete triunfos, mas não perde há 15 jogos no campeonato.



Mais cedo, a Atalanta falhou a aproximação ao topo, ao sofrer a terceira derrota seguida na receção à Lazio (0-1), vendo um golo do dinamarquês Gustav Isaksen (54 minutos) a devolver aos triunfos quatro jogos depois os romanos, sextos colocados, com 55 pontos.



O clube de Bérgamo é terceiro, com 58, a 10 do líder isolado e campeão Inter Milão, que havia empatado na véspera em Parma (2-2), e provisoriamente a seis do ‘vice’ Nápoles.



Se o guarda-redes Rui Patrício voltou a constar do banco da Atalanta, o defesa esquerdo Nuno Tavares saiu pouco depois da meia hora na Lazio, devido a queixas musculares, e frustrou o regresso aos relvados, três semanas depois de se lesionar no aquecimento da derrota em Bolonha (5-0), da 29.ª jornada, que ditaria a sua dispensa da convocatória de Portugal para os dois jogos frente à Dinamarca nos quartos de final da Liga das Nações.



O top 10 da Serie A é fechado pelo Torino, invicto há seis rondas e envolvido numa série de dois empates, o último dos quais na receção ao Verona (1-1), com o macedónio Elif Elmas (67 minutos) a responder prontamente ao golo inaugural do sueco Amin Sarr (64), antecedido de um penálti desperdiçado pelo escocês Che Adams para os ‘granata’ (62).



O Torino terminou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Samuele Ricci (minuto 86), e acumula 40 pontos, contra 31 do Verona, 14.º, que é seguido pelo Cagliari, 15.º, com 30.



A equipa da Sardenha não saiu do ‘nulo’ na casa do Empoli, distanciado dos êxitos há 16 jornadas e situado em zona de descida, na 18.ª e antepenúltima posição, com 24 pontos.



O dia arrancou com um empate entre Lecce e o penúltimo Veneza (1-1), que manteve os anfitriões no 17.º lugar, já de salvação, agora com 26 pontos, cinco acima dos visitantes.



Um autogolo de Antonino Gallo adiantou o Veneza (minuto 50), mas Federico Baschirotto reagiu para o Lecce (65), no qual Danilo Veiga saiu do banco, ao invés de Tiago Gabriel.