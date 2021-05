Juventus empresta Douglas Costa ao Grémio de Porto Alegre

O internacional brasileiro, de 30 anos, volta assim a não conseguir um lugar no plantel da "Vecchia Signor"’, depois de ter estado emprestado aos alemães do Bayern Munique, clube cuja camisola envergara antes de rumar a Turim pela primeira vez.



Douglas Costa lesionou-se em meados de fevereiro e não voltou a jogar pela equipa campeã da Alemanha, confirmando a sua propensão para as lesões, que o tem impedido nos últimos anos de explanar todo o potencial futebolístico que se lhe reconhece e que o levaram à seleção brasileira.



Em declarações à imprensa brasileira, horas antes do anúncio da Juventus, Douglas Costa regozijou-se com o regresso ao Grémio.



“Volto com uma ‘bagagem’ importante depois de tantos anos fora e acredito que irei colher muitos frutos agora no clube do meu coração. Trago a experiência que adquiri no futebol europeu para ser uma mais-valia para o Grémio, assim como sei que o Grémio também me vai ajudar neste momento difícil, em que enfrentei várias lesões”, disse o internacional brasileiro.