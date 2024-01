Juventus goleia Frosinone e defronta a Lazio nas meias-finais da Taça de Itália

A Juventus fez hoje um ‘passeio’ rumo às meias-finais da Taça de Itália de futebol, ao golear por 4-0 na receção ao Frosinone, e vai agora disputar com a Lazio uma vaga na final.

A grande figura da partida foi o avançado internacional polaco Arkadiusz Milik, autor de um ‘hat-trick’, aos 11, 38 e 48 minutos, em noite de inspiração que colocou ponto final no percurso do Frosinone na Taça de Itália.



A ‘vecchia signora’ ainda chegaria ao quarto golo, pelo jovem avançado turco de 18 anos, Kenan Yildiz, em quem o treinador Massimiliano Allegri apostou para o 'onze' inicial, deixando o internacional sérvio Dusan Vlahovic de início no ‘banco’.



A Juventus garantiu assim uma vaga nas meias-finais, em que vai defrontar, a duas mãos, a Lazio, que na quarta-feira eliminou a Roma, de José Mourinho (1-0)



Na outra meia-final, estarão frente a frente Fiorentina e Atalanta, nos dias 03 e 24 de abril, depois de nos 'quartos' terem ultrapassado Bolonha e AC Milan, respetivamente.