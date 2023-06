Juventus informa Real Madrid e FC Barcelona que quer analisar desistência da Superliga

“Em relação aos rumores que surgiram na imprensa de hoje, a Juventus informa que enviou uma comunicação aos outros dois clubes que, como a Juventus, não exerceram a sua desistência do Projeto Superliga (FC Barcelona e Real Madrid), para dar início a um período de discussão entre os três sobre a possível saída da Juventus do Projeto Superliga”, lê-se no comunicado hoje emitido pela ‘vecchia signora’.



As notícias da imprensa internacional davam conta de que a Juventus já comunicara formalmente ao Real Madrid e o FC Barcelona de que iria abandonar o Projecto Superliga, razão pela qual o clube de Turim decidiu emitir um comunicado.



No texto, a Juventus promete que irá comunicar, nos termos da lei, o resultado dessas discussões e avaliações com o Real Madrid e o FC Barcelona, ao mesmo tempo que considera que muitas das notícias sobre este assunto vindas a público não correspondem à verdade, nomeadamente as referências a supostas ameaças de sanções por parte da UEFA.



A Juventus viveu uma época 2022/23 conturbada, na sequência da renúncia de todo o seu conselho de administração, liderado por Andrea Agnelli, e das sanções financeiras e desportivas que lhe foram aplicadas pela justiça desportiva italiana, entre elas a penalização de 10 pontos na Série A, e acaba por desistir do Projecto Superliga quando tem uma direção recentemente eleita.



A provável saída da equipa de Turim surge numa altura em que havia a expectativa de que a UEFA pudesse aplicar novas sanções à ‘vecchia signora’, designadamente a exclusão das competições europeias nas próximas épocas devido ao caso conhecido como ‘Investigação Prisma’, relacionado com mais-valias de capital e manobras salariais durante a pandemia.



A sanção desportiva que sofreu, a retirada de 15 pontos, posteriormente alterada para 10, fez a Juventus cair para o sétimo lugar final na tabela classificativa, que dá acesso à Liga Conferência Europa.



Após meses de negociações, no dia 18 de abril de 2021, um grupor exclusivo de clubes europeus de topo europeus - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan e Inter de Milão anunciaram a criação da Superliga Europeia, destinada a rivalizar com a Liga dos Campeões organizada pela UEFA.



O anúncio abalou o futebol europeu e levou a UEFA a juntar-se à Premier League e à Bundesliga para impedir o projeto de se afirmar, o que viria a acontecer, nomeadamente com o contributo importante dos adeptos de vários clubes ingleses subscritores da proposta, que se manifestaram frontalmente contra a participação dos respetivos clubes na Superliga, levando-os a recuar.