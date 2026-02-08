Futebol Internacional
Juventus mais longe do pódio
A Juventus recuperou de uma desvantagem de dois golos para empatar na receção à Lazio (2-2), em jogo da 24.ª jornada, mas ficou mais longe do pódio da Liga italiana.
O veterano Pedro, de 38 anos, abriu o ativo a favor do clube da capital italiana, nos descontos do primeiro tempo (45+2), com o dinamarquês Isaksen a ampliar a vantagem, aos 47.
O norte-americano Weston McKennie (59) encurtou distâncias para a Juventus, que ainda conseguiu resgatar um ponto, graças ao golo ‘fora de horas’ do francês Kalulu (90+6).
Na ‘vecchia signora’, o português Francisco Conceição foi suplente não utilizado e o compatriota Nuno Tavares cumpriu os 90 minutos pelo emblema ‘laziale’.
Este desfecho mantém a ‘juve’ no quarto posto, com 46 pontos, sendo que pode ser ‘apanhada’ pela Roma, caso esta vença na segunda-feira o Cagliari. A Lazio soma 33, no oitavo lugar.
O empate caseiro também deixa o emblema de Turim mais longe do pódio da Serie A, que é liderada pelo Inter Milão (58 pontos), seguido do AC Milan (terceiro, com 50), mas menos um jogo, com o campeão Nápoles na terceira posição (49).
