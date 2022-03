Juventus na "rota" de Benfica e Sporting na UEFA Youth League

No primeiro encontro dos 'quartos', dois golos de 'rajada', de Fabio Miretti, aos 67 minutos, e Ange Josue Chibozo, aos 69, selaram o triunfo da 'velha senhora'.



A formação de Turim fica, agora, à espera de adversário nas meias-finais, em 22 de abril, em Nyon, na Suíça, colocando-se na 'rota' dos dois clubes portugueses ainda em prova.



O Benfica já está nos quartos de final, depois de ter batido fora, por 3-2, os dinamarqueses do Midtjylland, enquanto o Sporting viu o seu encontro dos 'oitavos', no reduto do Dinamo Kiev, ser adiado devido à invasão da Rússia à Ucrânia.



O embate entre os ucranianos e os 'leões' ainda não tem data definida, bem como o jogo dos quartos de final em que estarão os 'encarnados', que jogarão fora com Dinamo Kiev ou Sporting.



Os 'quartos' da UEFA Youth League prosseguem na quarta-feira, com os embates Paris Saint-Germain-Salzburgo e Borussia Dortmund-Atlético de Madrid.



Em sete edições da prova, que não se disputou em 2020/21 devido à pandemia da covid-19, o futebol português soma um título, pelo FC Porto, em 2018/19, e mais três presenças em finais, por intermédio do Benfica, em 2013/14, 2016/17 e 2019/20.