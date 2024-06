Juventus oficializa contratação do treinador ítalo-brasileiro Thiago Motta

“A Juventus tem o prazer de anunciar Thiago Motta como novo técnico da equipa principal. O ítalo-brasileiro assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2027”, informou a 'Vecchia Signora' em nota oficial.



Motta, que esta temporada cometeu a proeza de apurar o Bologna para a Liga dos Campeões, 60 anos depois, substituirá Massimiliano Allegri, demitido na sequência de um acesso de fúria por discordar de algumas decisões do árbitro que dirigiu a final da Taça de Itália, frente à Atalanta.



"Estou muito feliz por começar um novo capítulo à frente de um grande clube como a Juventus. Agradeço aos proprietários e à administração, que podem ter certeza da minha ambição e do compromisso de manter a bandeira da Juventus alta e de ir ao encontro das expectativas dos adeptos”, disse Thiago Motta, em declarações aos órgãos de comunicação do clube.



A Juventus conquistou em 2023/24 a Taça de Itália, com um triunfo por 1-0 sobre a Fiorentina na final, e acabou a Serie A no terceiro lugar, com 71 pontos, atrás do campeão Inter Milão, com 94, e do ‘vice’ AC Milan, com 75.