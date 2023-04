Juventus perde com o Sassuolo antes do jogo com o Sporting em Alvalade

No derradeiro ensaio antes do jogo decisivo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa com o Sporting, que pende favoravelmente para a equipa italiana, por 1-0, a Juventus, com uma equipa em poupança, foi surpreendida pelo Sassuolo.



O treinador Massimiliano Allegri começou o encontro com Ángel Di Maria, Juan Quadrado, Manuel Locatelli e Federico Chiesa no banco, situação que se refletiu na baixa produção da pouco dinâmica e muito previsível 'vecchia signora'.



O Sassuolo, após várias ameaças, entre as quais um desvio para o poste da baliza de Mattia Perrin, chegou ao golo por intermédio do francês Gregoire Defrel (1-0), aos 64 minutos, na sequência de um mau alivio da formação da Juventus.



A Juventus, que foi punida com a perda de 15 pontos por fraude fiscal na contratação de jogadores, segue na sétima posição da Série A, com 44 pontos, a 31 do líder Nápoles, enquanto o Sassuolo é 10.º, com 40.



No último terço da tabela classificativa, na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Salernitana, orientado pelo português Paulo Sousa, obteve o sexto empate consecutivo em casa do Torino (1-1), o mesmo resultado que no Lecce-Sampdoria (1-1).



O Salernitana esteve em vantagem, com um golo do neerlandês Tonny Vilhena (0-1), aos nove minutos, mas o paraguaio António Sarabia empatou para o Torino (1-1), ao marcar aos 57 minutos.



O Torino segue na 12.ª posição, com 39 pontos, enquanto o Salernitana, que com Paulo Sousa perdeu apenas um jogo dos oito disputados, ocupa o 15.º lugar, com 30, com uma folga de sete para a zona de despromoção.



O Lecce esteve em vantagem na receção ao lanterna-vermelha Sampadoria, com um golo de Assan Ceesay (1-0), aos 31 minutos, mas Jesé repôs a igualdade aos 75 minutos ao fazer o empate a 1-1.



A Sampdoria segue na 20.ª e última posição da Série A, com 16 pontos, e praticamente condenada à despromoção, enquanto o Lecce é 16.º, com 28, com cinco de vantagem sobre o Verona, 18.º, que é o primeiro emblema abaixo da linha de permanência.