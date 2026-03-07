Juventus quebra série negra ao vencer o lanterna-vermelha Pisa

Depois de ter amealhado apenas dois pontos dos últimos 12 possíveis, a ‘vecchia signora’ voltou a celebrar, somando agora 50 pontos, a um do surpreendente Como, com 51, e da Roma, que ainda não jogou.



Andrea Cambiaso, aos 54 minutos, concluiu uma boa triangulação iniciada por Francisco Conceição, enquanto aos 65 o francês Khephren Thuram foi eficaz na recarga a uma bola devolvida pelo poste, após remate de Locatelli.



Conceição assistiu o turco Kenan Yildiz que, aos 75, ‘bailou’ em frente a um adversário e atirou sem defesa, para o 3-0, com o desafio a ficar sentenciado aos 90+3, com lançamento longo para o costa-marfinense Jeremie Boga, com tempo para fintar o guarda-redes e atirar para a baliza, já preenchida com dois contrários.



O campeonato continua a ser liderado pelo Inter, com 67 pontos, mais 10 do que o rival AC Milan, com 57, o qual visita no domingo, no desafio grande da jornada: o campeão Nápoles é terceiro, com 56.



Com o terceiro triunfo consecutivo, o Como, treinado pelo espanhol Cesc Fabregas, igualou, à condição, a Roma no quarto lugar, com 51 pontos, na véspera do rival visitar o Génova.



O ex-portista José Pedro foi titular na derrota caseira do Cagliari diante do Como, por 2-1, mas tinha sido substituído três minutos antes do francês Lucas da Cunha desferir o potente pontapé que aos 76 minutos consumou o êxito dos forasteiros.



Os visitantes tinham-se adiantado aos 14 minutos, com tento do croata Martin Baturina, após ressaltos na área, cabendo a Sebastiano Esposito igualar aos 56, de cabeça, após cruzamento na esquerda.



O Cagliari, que conquistou somente dois pontos nos últimos 15 em disputa, é 13.º, com 30, contudo ainda pode cair duas posições nesta ronda.



A Atalanta esteve a perder em casa por 2-0 com a Udinese, porém foi a tempo de resgatar um ponto na parte final, com tentos de Gianluca Scamacca, aos 75 e 79 minutos, não conseguindo a reviravolta completa, apesar do seu intenso domínio.



O defesa dinamarquês Thomas Kristensen tinha adiantado os forasteiros, aos 40 minutos, e o inglês Keinan Davis tinha ampliado, aos 55.



Com este resultado, que se sucedeu a derrota no Sassuolo, a Atalanta marca passo na luta pelos lugares europeus, mantendo-se em sétimo, com 46 pontos, agora a quatro da Juventus, enquanto a Udinese segue em 10.º, com 36.



