Juventus reforça candidatura à `Champions`

Em Turim, com Renato Veiga no ‘onze’ inicial e Francisco Conceição a entrar na segunda parte (76 minutos), o holandês Teun Koopmeiners, logo aos dois minutos, e o turco Kenan Yildiz, aos 33, marcaram os golos da equipa da casa, ambos com assistência do avançado sérvio Dusan Vlahovic.



O Lecce ainda ‘assustou’, quando Federico Baschirotto reduziu a diferença, aos 87 minutos, mas a Juventus acabou mesmo por regressar aos triunfos (tinha empatado 1-1 fora com a Roma na última ronda) e reforçou a candidatura à Liga dos Campeões.



A Juventus soma agora 59 pontos e vai ‘dormir’ no terceiro lugar, à frente da Atalanta, quarta, com 58, e do Bolonha, quinto, com 57.



Atalanta e Bolonha defrontam-se no domingo, em Bérgamo.



Também com esperanças de alcançar a ‘Champions’, a Lazio, sexta, com 55 pontos, defronta também domingo a Roma, no eterno dérbi da capital italiana.