Juventus regressa às vitórias e junta-se ao Inter no segundo posto em Itália

Depois de dois empates, a equipa de Turim voltou a festejar um triunfo, com o guarda-redes Okoye, da equipa da casa, a protagonizar num lance infeliz o primeiro golo dos forasteiros, aos 19 minutos, e com Savona a aumentar a vantagem, aos 37.



Na Juventus, Francisco Conceição iniciou a partida no banco de suplentes e foi lançado na partida a 20 minutos do fim, com o resultado a manter-se inalterado.



Com este resultado, a Juventus vai passar a noite ‘colada’ ao Inter no segundo lugar da Serie A, ambos com 21 pontos, a quatro do líder Nápoles, sendo que a formação de Milão recebe no domingo a Atalanta.



Já a Udinese somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos, após um bom arranque de temporada que chegou a deixar a equipa isolada na liderança, e segue agora no sétimo posto, com 16 pontos.



Ainda hoje, o AC Milan, de Paulo Fonseca, visita o campo do Monza.