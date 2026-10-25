Juventus regressa às vitórias





(Com Lusa)





No estádio Via del Mare, após uma derrota em casa com a Lazio (0-3) e um empate fora com o Cagliari (1-1), a Juventus regressou aos triunfos frente ao Lecce, que apresentou os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel a titulares.A Juventus chegou à vantagem pelo norte-americano Weston McKennie, aos 29 minutos, num desvio frente ao guarda-redes Wladimiro Falcone, após livre cobrado pelo brasileiro Douglas Luiz, para as costas dos defesas do Lecce.O próprio Douglas Luiz, aos 41 minutos, a passe de Federico Gatti, elevou a vantagem da Juventus para 2-0, sentenciando o resultado com que se chegou ao fim do encontro.A Juventus ‘trepou’ algumas posições na tabela classificativa da Série A, em que ocupa agora a sétima posição, com 14 pontos, os mesmos que Frosinone (sexto), enquanto o Lecce é 12.º, com nove.Dois golos nos descontos permitiram ao Inter Milão manter o arranque invicto na Liga transalpina, garantindo um triunfo em casa sobre a Fiorentina, por 2-1.Com João Mário a ser lançado aos 82 minutos e Pedro Gonçalves no banco, a Fiorentina esteve muito perto de garantir a vitória em San Siro, depois de o espanhol Alejandro Jiménez ter dado vantagem aos ‘viola’, aos 65 minutos.Já nos descontos, Marcus Thuram, aos 90+1 minutos, empatou o encontro, com o avançado francês a ser depois derrubado na área, num penálti que resultou no triunfo dos ‘neroazzurri’, apontado pelo polaco Piotr Zielinski, aos 90+7.Com este triunfo, o campeão Inter Milão, que ainda só cedeu um empate em oito jornadas, mantém a liderança, com 22 pontos, os mesmos da Lazio, que venceu o Parma, por 2-1, no sábado.A Atalanta ‘travou’ o surpreendente Frosinone, que segue em lugares de acesso às provas da UEFA, com um empate a 4-4, num encontro marcado por oito golos e reviravoltas no marcador.Tirando partido de um erro defensivo, Romano Schmid marcou para o Frosinone, no primeiro minuto, a Atlanta empatou por Nikola Krstovic (1-1), aos 14, assistido por Charles De Ketelaere, mas Schmid recuperou a vantagem, aos 17, ao 'bisar' a passe de Fares Ghedjemis.A vantagem do Frisonome foi desfeita por uma grande penalidade convertida por Ederson, aos 33 minutos, após o que a Atalanta passou pela primeira vez para a frente do marcador com o segundo de Nikola Krstovic (3-2), aos 45.Giacolo Calo, aos 48 minutos, empatou a 3-3 para o Frosinone, a passe de Fares Ghedjemis, Eljif Elmas devolveu a vantagem à Atalanta, aos 50, servido por Krstovic, e, aos 82, o empate final surgiu por Alekas Terzic, com a terceira assistência de Ghedjemis.O Frosinone segue na sexta posição, com 14 pontos, a oito do líder Inter de Milão, enquanto a Atalanta ocupa o 11.º lugar, com 10, a um do Nápoles (10.º, com 11).