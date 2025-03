Juventus sofre, mas vence e aproxima-se do pódio na Liga italiana

Num jogo praticamente de sentido único, com mais de 75% de posse de bola para a ‘Juve’ e mais de 25 remates, o francês Khephren Thuram desbloqueou o 'nulo' à entrada para o último quarto de hora - com o avançado Vlahovic no banco e várias opções de ataque, como Francisco Conceição, de fora por lesão -, seguindo-se o tento final do neerlandês Koopmeiners, aos 90.



O luso Alberto Costa entrou aos 61 minutos, no lugar de Weah, e no minuto seguinte ficou perto de marcar, com um remate que passou perto da baliza, acabando por estar envolvido na jogada do 2-0, em partida também sem Renato Veiga, lesionado.



A equipa de Thiago Motta volta aos triunfos em casa e segue, assim, em quarto lugar, reocupando o posto de acesso à Liga dos Campeões após o triunfo de domingo da Lazio, quinta, em casa do AC Milan, treinado por Sérgio Conceição.



A formação de Turim soma agora 52 pontos, a três da Atalanta, terceira, cinco do Nápoles, segundo, e seis do Inter Milão, primeiro, após estas equipas somarem empates nesta 27.ª ronda da Serie A.



O Verona, por seu lado, somou a terceira derrota nas últimas cinco jornadas e é 14.º, com 26.