Juventus sofre primeira derrota da época

O jovem fez a assistência, após um canto, para o primeiro golo, apontado logo aos quatro minutos pelo central alemão Marc Oliver Kempf, e marcou o segundo, aos 79, com um colocado remate de pé esquerdo, depois de fletir da direita para o meio.



Com este resultado, em encontro da sétima jornada da Serie A, o conjunto comandado pelo espanhol Cesc Fàbregas saltou, provisoriamente, para o quinto lugar, com 12 pontos, os mesmos da ‘Juve’, que caiu, para já, no sexto posto.



Na formação de croata Igor Tudor, que somava três vitórias e três empates, o extremo internacional português Francisco Conceição jogou os 90 minutos, enquanto o ex-portista João Mário começou no banco, sendo lançado aos 83.



A prova é liderada por Inter Milão, Nápoles e Roma, todos com 15 pontos, mas o Milan, que soma 13 e menos um jogo, pode isolar-se hoje na frente, se vencer na receção à Fiorentina.