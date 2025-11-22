Juventus `travada` com empate na visita à lanterna-vermelha Fiorentina

A ‘vecchia signora’ corre o risco de se atrasar ainda mais no grupo da frente, saindo da 12.ª jornada com 20 pontos e quando Inter de Milão (24), Roma (24), AC Milan (22) e Nápoles (22) ainda não entraram em campo.



Em Florença, frente a uma Fiorentina ‘afundada’ em último no campeonato, sem qualquer vitória em 12 jogos (seis derrotas e seis empates), a Juventus sentiu muitas dificuldades, apesar de ainda ter marcado pelo sérvio Filip Kostic.



O médio sérvio adiantou a ‘Juve’ com uma ‘bomba’, um pouco antes do intervalo, mas, da mesma maneira, Rolando Mandragora, pouco após o reatamento, atirou de fora de área para o empate, aos 48 minutos.



Uma igualdade que a Juventus não conseguiu ultrapassar, apesar de Luciano Spalletti ainda apostar na entrada do extremo português Francisco Conceição, aos 76 minutos, enquanto João Mário não saiu do banco.



O resultado deixa a Juventus em sexto lugar, com a possibilidade de ainda ser ultrapassada pelo Como (sétimo), que, na segunda-feira, visita o Torino (12.º).



Em outro jogo do dia, o Cagliari (14.º) empatou com o Génova (18.º), num jogo de muitos golos (3-3), no qual o português Vitinha foi titular nos genoveses e ainda marcou o primeiro golo do jogo, aos 18 minutos.



À mesma hora, o Bolonha manteve o bom desempenho que tem tido, que lhe vai valendo o terceiro lugar no campeonato, e foi vencer ao terreno da Udinese.



A 12.ª jornada prossegue ainda hoje com a receção do Nápoles à Atalanta.

